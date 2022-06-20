Тель-Авив, Израиль, 20 июня 2022, 19:56 — REGNUM О намерении израильского руководства распустить Кнессет Израиля 26 июня сообщает 20 июня радиостанция Kan.
Договорённость о роспуске парламента достигнута премьер-министром страны Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом. После роспуска правительство возглавит Лапид.
Об этом между Беннетом и Лапидом существует соглашение, которое действует до очередных выборов главы правительства Израиля — они, вероятно, состоятся 25 октября.
Напомним, однопалатный парламент Израиля Кнессет состоит из 120 депутатов, избираемых прямым голосованием по партийным спискам.
После отставки правительства президент Израиля после проведения консультаций с представителями парламентских фракций поручает формирование нового правительства депутату Кнессета, который пользуется поддержкой наибольшего числа депутатов.
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