Тель-Авив, Израиль, , 19:56 — REGNUM О намерении израильского руководства распустить Кнессет Израиля 26 июня сообщает 20 июня радиостанция Kan.

Нафтали Беннет U.S. Secretary of Defense

Договорённость о роспуске парламента достигнута премьер-министром страны Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом. После роспуска правительство возглавит Лапид.

Об этом между Беннетом и Лапидом существует соглашение, которое действует до очередных выборов главы правительства Израиля — они, вероятно, состоятся 25 октября.

Напомним, однопалатный парламент Израиля Кнессет состоит из 120 депутатов, избираемых прямым голосованием по партийным спискам.

После отставки правительства президент Израиля после проведения консультаций с представителями парламентских фракций поручает формирование нового правительства депутату Кнессета, который пользуется поддержкой наибольшего числа депутатов.

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