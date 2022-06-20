Бишкек, , 19:41 — REGNUM Всемирный банк обещает выделить правительству Киргизии $50 млн (более 2,8 млрд рублей) на проект по развитию Баткенской области. Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по международным делам сегодня, 20 июня.

Всемирный банк

По словам заместителя министра экономики и коммерции Чоро Сеитова, соглашение предусматривает получение киргизскими властями гранта в размере $25 млн (1 млрд 404 млн рублей) и кредита на такую же сумму.

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При этом льготный займ Всемирный банк намерен предоставить Киргизии на 38 лет под 0,75% годовых, а льготный период по этому кредиту составит шесть лет. То есть выплаты по нему начнутся с 2028 года.

На эти деньги правительство Киргизии должно будет улучшить доступ жителей Баткенской области к основным муниципальным услугам, обеспечить повышение конкурентоспособности отдельных сельскохозяйственных цепочек добавленной стоимости и активности малого и среднего бизнеса в регионе.

В ходе обсуждения депутаты выразили недовольство в связи с отсутствием конкретики по пункту об улучшении доступа к основным муниципальным услугам, на финансирование которого предусмотрено $24 млн (1 млрд 348 млн рублей).

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