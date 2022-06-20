Москва, , 19:45 — REGNUM Российским брендам нужно предоставить государственные субсидии на рекламные кампании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил 20 июня вице-спикер Госдумы, первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков.

Владислав Даванков Дарья Антонова, ИА REGNUM

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По его словам, необходимо найти решения, которые помогут компаниям стать национальными чемпионами в своих отраслях. В каждой отрасли, считает депутат, нужно выбрать по 20−25 «крепких середняков» и дать каждому по миллиарду на развитие производства, пополнение оборотных средств.

«Также в рамках поддержки наших брендов возможно субсидирование рекламных кампаний. Господдержка рекламных кампаний поможет не только российским производителям, но и рекламному рынку. По некоторым оценкам, он может сократиться в этом году на 50% — работу потеряют сотни тысяч людей», — пояснил Даванков.

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