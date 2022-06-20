Тюмень, 20 июня, 2022, 19:33 — ИА Регнум. В Тюмени индивидуальный предприниматель пойдёт под суд за гибель рабочего. Расследование уголовного дела в отношении него завершено, сообщает областное управление СКР.

Суд

По данным следствия, бизнесмен не обеспечил безопасного выполнения работ. В результате 14 апреля на лестничном марше между четвёртым и пятым этажами произошло обрушение стены, погиб работник.

Свою вину обвиняемый признал. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.