Москва, , 19:34 — REGNUM Командированным в Донбасс будут платить заработную плату в двойном размере. Соответствующее постановление главы правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано 20 июня на Официальном интернет-портале правовой информации.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

В документе, подписанном 17 июня, сказано, что командированным в ДНР или ЛНР средняя заработная плата «выплачивается в рублях в двукратном размере».

Постановление вступило в силу. Оно распространяется на граждан РФ, занимающих в федеральных госструктурах должности, не отнесённые к госслужбе. Также на работников организаций, подведомственных федеральным органам власти.

Касается это постановление и сотрудников «иных организаций, принимающих непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения или восстановлению объектов инфраструктуры в Донбассе и на иных территориях, нуждающихся в этом».

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