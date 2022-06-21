21 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Анджей Ротманн, , 09:25 — REGNUM Не стыкуется. Вот никак не стыкуется, хоть ты плачь. Никак. Или «Пакт Молотова — Риббентропа — преступный сговор тоталитарных режимов» — или «Единая Украина». Никаких И! Только и исключительно ИЛИ… Эти понятия — полные, абсолютные и сугубые антитезы. И вместе им не сойтись, как ни пробуй.

Подписание договора о ненападении между Германией и Советским Союзом Иван Шилов © ИА REGNUM

Хорошо белорусам. Они погрязли в своей совковой автократии, считают означенный Пакт вполне законным и легальным продуктом своего времени, уверены в том, что Брест и Гродно такие же белорусские города, как Могилёв и Витебск, и никаких рефлексий по поводу «раздела Европы между Сталиным и Гитлером» не испытывают. Что было — то было, что наше — то наше, а вот насчет вашего — мы с удовольствием готовы принять участие в дискуссии. Если уж оный пакт, с точки зрения Киева, преступный, то и южная часть Полесья, ныне украинская, вполне годится для того, чтобы стать спорной территорией. Сгорел сарай — гори и хата…

Украинцам во сто крат тяжелей. С одной стороны, надо осудить времена тоталитаризма, проклясть «совок» и отречься от его кровавого наследия — чтобы, очистившись от застарелой скверны коммунизма, обновлёнными идти в Европу. С другой стороны, нынешняя Украина по сути своей есть продукт Пакта Молотова — Риббентропа, ибо западная её часть вернулась в объятия счастливой Родины сугубо и исключительно тщанием кровавого Сталина. И как быть в этом случае?

Тем более — 20 октября 2016-го Верховная рада Украины совместно с Сеймом Республики Польша приняла Декларацию памяти и солидарности по событиям Второй мировой войны. В которой чёрным по белому написано: «Последствием подписания пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года стала оккупация Польши Германией и СССР и репрессии против украинского и польского народа». А кроме того, что «те события привели также к принятию в Ялте в 1945 году решений, которые начали новый этап порабощения всей Восточной и Центральной Европы, длившийся полвека».

Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп пожимают руки после подписания пакта Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт и Иосиф Сталин на Ялтинской конференции. 1945

И вот куда бедному украинскому европейцу податься?

С одной стороны, галичан, которые исподволь готовятся стать новыми гражданами Евросоюза с польскими паспортами, надо хватать и судить по 110-й статье Уголовного кодекса Украины, ибо они, если брать сугубо с правовой точки зрения, есть сепаратисты, какие совершают преступление — то бишь планируют «умышленные действия с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины».

С другой стороны, преступный пакт Молотова — Риббентропа, вон, даже Рада осудила… Пока галицийская ирредента подспудно тлеет — изредка выбрасывая на поверхность украинской общественной жизни протуберанцы западноукраинского сепаратизма. А с другой — как только центральная киевская власть достаточно ослабеет, так сразу во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске вспомнят о своих «польских корнях» и поднимут бело-красные знамёна, с галицийским лэвиком посредине…