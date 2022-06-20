Ханты-Мансийск, 20 июня, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В Югре за 18 и 19 июня зафиксировали 18 случаев мошенничества. Об этом сообщает 20 июня окружное УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Всего граждане отдали аферистам более 4 млн рублей. В том числе только за несостоявшиеся поездки мошенники похитили за сутки порядка 25 тыс. рублей.

Также югорчане теряют деньги, покупая туристические путёвки на непроверенных площадках. Так, 62-летняя жительница Нижневартовска внесла предоплату в размере 18 тыс. рублей, и после чего «опытный туроператор» пропал.