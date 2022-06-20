Остуни, , 19:20 — REGNUM Американского режиссёра и сценариста Пола Хаггиса арестовали из-за обвинений в изнасиловании со стороны 30-летней гражданки Великобритании. Об этом 20 июня пишет Daily Mail.

Насилие

Имя женщины не раскрывается. По её словам, Хаггис, приехавший в Италию на кинофестиваль, продержал её 48 часов в гостинице, где издевался над ней, прежде чем высадить в аэропорту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники аэропорта Бриндизи нашли предполагаемую жертву и, оказав ей помощь, доставили в полицию. Там она рассказала свою версию событий, после чего сотрудники правоохранительных органов арестовали Пола Хаггиса. Сценарист все обвинения опроверг.

Напомним, что Пол Хаггис написал сценарий к фильмам «Квант милосердия» и «Казино «Рояль» о Джеймсе Бонде. Он также получил премию «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий» за свой фильм «Наваждение».

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