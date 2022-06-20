Архангельск, 20 июня, 2022, 19:16 — ИА Регнум. В Архангельской области планируют открыть 14 детских палаточных лагерей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

bhossfeld Палатка туриста

«Развитие палаточных лагерей является одним из приоритетных направлений государственной и региональной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Лагеря палаточного типа привлекают детей и подростков, обладают богатым воспитательным потенциалом и романтикой. Этим летом на территории Архангельской области планируют свою работу 14 лагерей, в которых смогут отдохнуть более полутора тысяч детей», — отметил министр труда, занятости и социального развития региона Сергей Свиридов .

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