Санкт-Петербург, , 19:21 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил участие города в Петербургском международном экономическом форуме 2022 года. Об итогах и подписанных соглашениях Беглов рассказал 20 июня в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор отметил, что город на форуме подписал 46 контрактов на общую сумму более 500 млрд рублей. В частности, новая площадка для производства авиадвигателей появится в Петербурге благодаря сотрудничеству с «ОДК-Климов». НПФ завод «Измерон» наладит производство нефтегазового оборудования.

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Достичь технологического суверенитета позволит пакет соглашений по созданию высокотехнологичного центра машиностроения и логистики Объединённой судостроительной корпорации (ОСК).

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Кроме этого Петербург заключил сотрудничество с «Трансмашхолдингом» по производству современного электрического транспорта, с Росатомом в сфере импортозамещающих и новых технологий для атомной промышленности.

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«Мы также представили в экспозиции Санкт-Петербурга на форуме лабораторно-пилотный комплекс «Газпром нефти». Там будут создаваться технологии для глубокой переработки углеводородов, выпуска топливных катализаторов и полимеров, а в дальнейшем смазок и битумов», — сообщил Беглов.

Петербург также планирует развивать и научную сферу. С этой целью подписано соглашение с Российской академией наук по целому ряду направлений. Среди них организация научного квартала на Васильевском острове. Беглов также принял участие в подписании документов с корпорациями «Алмаз-Антей» и «Радар ммс».

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Нашлись инвесторы для развития вузов города. Так, банк ВТБ будет участвовать в строительстве технополиса Политехнического университета, а «Газпромбанк» подключится к проекту развития СПбГУ.

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В цифровой трансформации города поддержку окажут ПАО «Ростелеком» и «ВКонтакте». Цифровизация в области здравоохранения будет достигнута при работе со «Сбербанком» и «Центром имени Алмазова».

Совершенствовать городской общественный транспорт Северная столица сможет благодаря сотрудничеству с Банком «Россия» (создание нового автобусного парка) и с ПАО «Газпром» (снабжение подвижного состава городских предприятий газомоторным топливом).

«Мы провели юбилейный 25-й форум с большой пользой для города. Мы достигли важных договорённостей с российскими регионами. Это позволит нам укрепить горизонтальные связи, обеспечить промышленную кооперацию, укрепить продовольственную безопасность Санкт-Петербурга», — заключил губернатор.

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