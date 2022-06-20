20 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Европейская комиссия (ЕК) перечислила условия, в случае невыполнения которых у Украины будет отозван статус кандидата в члены Европейского союза.

Мирослава Романенко, , 19:41 — REGNUM Европейская комиссия (ЕК) перечислила условия, в случае невыполнения которых у Украины будет отозван статус кандидата в члены Европейского союза. Данные условия перечислены в обнародованном 17 июня постановлении по украинской заявке на вступление в Европейский союз.

Окошко в Европу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, Киеву для сохранения статуса кандидата в члены ЕС нужно провести ряд реформ: продолжать реформу судебной системы и провести реформу Конституционного суда; изменить законодательство о национальных меньшинствах; ввести препятствующие коррупции, олигархии и отмыванию денег законы; а также согласовать закон о СМИ с директивой Евросоюза об аудиовизуальных медиауслугах.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Ещё статус не дали, а уже предупреждают, что лишат его. Понимают, что эти условия никогда не будут выполнены», — прокомментировал новость автор телеграм-канала «Запрещенная Украина».

«А в каких границах ЕС собирается принимать Украину в кандидаты? Половина государства уже ей не принадлежит», — недоумевает Ольга.

«Ерунда получится. Допустим, вы пустили к себе пожить родственника наркомана, решив закрыть глаза на все его выкрутасы. А у родственника ещё жена и семеро детей. Вот живут они все на вашей жилплощади, пользуются вашими предметами обихода и холодильником, едой, постелью и т.д., целиком уверенные, что глаза на их поведение будут закрыты. Спустя некоторое время вы превращаетесь в их молчаливого слугу, спите на коврике, в лучшем случае, и проклинаете тот день, когда решили проявить милосердие», — проиллюстрировала одна из участниц обсуждения теоретическое принятие в ЕС Украины.

«Всё честно — хозяева своего слова: хотят — дают, хотят — забирают обратно», — пишет Agent Toxer.

Штаб-квартира Европейской комиссии (сс) EmDee

«Подстраховались. А то неудобно как-то будет, если вдруг вся Украина вступит в состав России. Или заявит (в ходе капитуляции) о нейтралитете. Так у европейцев хотя бы будет шанс отыграть назад, сказав, что Украина не выполнила какое-нибудь обязательство», — отметил Алексей Г.

«Перемога привычно превратилась в зраду», — смеется Katrin B.

«Да украинцам такие условия прописали, что ЕС им только сниться будет…» — смеется Juliya B.

«Турция является кандидатом в ЕС с 1999 г., Македония — с 2005 г., Черногория — с 2010 г., Сербия — с 2012 г., Албания — с 2014 г., и эта кандидатура ничего не значит, кроме как в умах великих украинских нацистов и фашистов, мечтающих о рабстве под западными колониальными державами. Большой украинский национализм не имеет внутренней силы, кроме импульса, полученного им с Запада», — комментирует Mihailo V.

«Кандидат в члены ЕС и член [ЕС] — это только лозунги. ЕС не занимается развитием экономики, не поднимает зарплаты и пенсии, и не строит заводы, и не создаёт рабочие места. Это всего лишь торговля без пошлин. И все. А сырьевым придатком пшеницы и кукурузы, подсолнечника Львов и так может быть, а древесины — Закарпатье, но там одни пеньки уже. Так что, как уйдет весь юго-восток, а он кормил и содержал западную Украину, так и отзовут. И разведут руками. И найдут другую игрушку, как Молдавию и прибалтов, чтоб работали на ВПК США и в русофобию за очередные печеньки», — отреагировала Ирэна.

«Ещё не дали, а уже хотят лишить», — смеется один из участников обсуждения.

«Да могут брать в ЕС. В чём проблема? Они и так на полном внешнем финансировании. Наемная туземная армия для белых господ», — пишет MaxI’m.

«Там такие условия, что статуса можно лишить на стадии присвоения. Короче, украинцев готовят к очередной зраде», — считает СВН.

«А там глядишь и ЕС не будет…» — с сарказмом подытожил Irina M.