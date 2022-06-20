Томск, , 19:10 — REGNUM В Томском областном суде сегодня, 20 июня, продолжилось рассмотрение апелляции временно отстранённого мэра города Ивана Кляйна. По ходатайству адвоката Марины Вихлянцевой был допрошен свидетель Сергей Беляйцев.

Адвокат Андрей Гривцов (слева) и Иван Кляйн Фото Валерия Доронина

По словам Беляйцева, Ринат Аминов, на основании заявления которого в отношении Кляйна было возбуждено уголовное дело, при помощи работавших с ним юристов приобретал имущество банкротящихся заводов через организованные ими торги. Свидетель рассказал, что Ринат Аминов и свидетель обвинения Вадим Сидоркин длительное время вместе работают. «Сидоркин выполнял поручения Аминова, — рассказал Беляйцев, — в том числе при мне они согласовывали действия, направленные на обход конкурентной процедуры в торгах предприятий-банкротов».

Свидетель пояснил, что по приглашению Аминова участвовал в публичных слушаниях по изменению территориальной зоны на участке Аминова из земель бывшего радиотехнического завода. «Аминов собирал голоса за деньги, в том числе, платил по 3500 рублей за голос мне и моей маме. В этих же публичных слушаниях участвовал Сидоркин с супругой и юристы Аминова», — добавил Сергей Беляйцев.

В ходе судебного заседания адвокат Андрей Гривцов подал судье Александру Нохрину ходатайство об истребовании из дела заверенных копий обвинительных приговоров в отношении свидетелей Сурикова, Вяткиной и Подгорной. Защитник пояснил, что суд первой инстанции вынес приговор Кляйну на основании показаний этих свидетелей. При этом, по мнению Гривцова, у них были основания оговорить мэра Томска, поскольку в отношении всех троих были возбуждены уголовные дела, по которым им были назначены наказания, не связанные с лишением свободы.

Судья в удовлетворении ходатайства отказал.

В свою очередь адвокат Лариса Шейфер попросила приобщить к материалам дела документы о состоянии здоровья Ивана Кляйна. «После вынесения приговора оно изменилось, у моего подзащитного было диагностировано новое заболевание», — уточнила адвокат. Коллегия судей рассмотрела ходатайство в закрытом режиме.

Напомним, что Иван Кляйн находится в НИИ онкологии Томского НИМЦ, где проходит курсы химиотерапии. Рассмотрение апелляции Ивана Кляйна продолжится 27 июня.