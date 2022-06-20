Томск, 20 июня 2022, 19:10 — REGNUM В Томском областном суде сегодня, 20 июня, продолжилось рассмотрение апелляции временно отстранённого мэра города Ивана Кляйна. По ходатайству адвоката Марины Вихлянцевой был допрошен свидетель Сергей Беляйцев.
По словам Беляйцева, Ринат Аминов, на основании заявления которого в отношении Кляйна было возбуждено уголовное дело, при помощи работавших с ним юристов приобретал имущество банкротящихся заводов через организованные ими торги. Свидетель рассказал, что Ринат Аминов и свидетель обвинения Вадим Сидоркин длительное время вместе работают. «Сидоркин выполнял поручения Аминова, — рассказал Беляйцев, — в том числе при мне они согласовывали действия, направленные на обход конкурентной процедуры в торгах предприятий-банкротов».
Свидетель пояснил, что по приглашению Аминова участвовал в публичных слушаниях по изменению территориальной зоны на участке Аминова из земель бывшего радиотехнического завода. «Аминов собирал голоса за деньги, в том числе, платил по 3500 рублей за голос мне и моей маме. В этих же публичных слушаниях участвовал Сидоркин с супругой и юристы Аминова», — добавил Сергей Беляйцев.
В ходе судебного заседания адвокат Андрей Гривцов подал судье Александру Нохрину ходатайство об истребовании из дела заверенных копий обвинительных приговоров в отношении свидетелей Сурикова, Вяткиной и Подгорной. Защитник пояснил, что суд первой инстанции вынес приговор Кляйну на основании показаний этих свидетелей. При этом, по мнению Гривцова, у них были основания оговорить мэра Томска, поскольку в отношении всех троих были возбуждены уголовные дела, по которым им были назначены наказания, не связанные с лишением свободы.
Судья в удовлетворении ходатайства отказал.
В свою очередь адвокат Лариса Шейфер попросила приобщить к материалам дела документы о состоянии здоровья Ивана Кляйна. «После вынесения приговора оно изменилось, у моего подзащитного было диагностировано новое заболевание», — уточнила адвокат. Коллегия судей рассмотрела ходатайство в закрытом режиме.
Напомним, что Иван Кляйн находится в НИИ онкологии Томского НИМЦ, где проходит курсы химиотерапии. Рассмотрение апелляции Ивана Кляйна продолжится 27 июня.