Вашингтон, , 19:07 — REGNUM Вступление Украины в число стран-членов Евросоюза (ЕС) является весьма вероятным, заявил 20 июня президент США Джо Байден.

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Об этом сообщило информагентство Reuters.

По данным агентства, наряду с этим допущением Байден рассказал, что не планирует официальных визитов или иных поездок на территорию Украины в ближайшем будущем.

Ранее президент США призвал американцев отказаться от поездок на Украину, а также от участия в боевых действиях на этой территории.

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