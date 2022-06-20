Вашингтон, 20 июня, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Вступление Украины в число стран-членов Евросоюза (ЕС) является весьма вероятным, заявил 20 июня президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

Об этом сообщило информагентство Reuters.

По данным агентства, наряду с этим допущением Байден рассказал, что не планирует официальных визитов или иных поездок на территорию Украины в ближайшем будущем.

Ранее президент США призвал американцев отказаться от поездок на Украину, а также от участия в боевых действиях на этой территории.