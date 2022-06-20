Симферополь, , 19:07 — REGNUM Об эвакуации 94 человек с буровых платформ «Черноморнефтегаза», атакованных ранее ВСУ, написал глава Крыма Сергей Аксёнов 20 июня в своём телеграм-канале.

Сергей Валерьевич Аксёнов Council.gov.ru

Сергей Аксёнов «По ситуации с атакой буровых платформ «Черноморнефтегаза». На данный момент эвакуировано 94 человека».

Глава региона уточнил, что охранять действующие буровые платформы остались 15 военных. Он добавил, что данные о трёх раненых и семерых без вести пропавших подтвердилась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 20 июня украинская сторона нанесла удар по трём буровым платформам «Черноморнефтегаза» на газовом месторождении, где работали 109 человек.

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