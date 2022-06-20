Вашингтон, 20 июня, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Издание TMZ поделилось снимками, на которых актриса Эмбер Хёрд присматривает одежду в сети магазинов TJ Maxx. Пользователи Сети обсуждают получившиеся фотографии 20 июня.

Цитата из х∕ф «Никогда не сдавайся». Реж. Джефф Уодлоу. 2008. США Эмбер Хёрд в роли Бахи Миллер

Владельцы аккаунтов в Twitter считают изображения «постановочными». Они уверены, что таким образом Хёрд пытается разжалобить обывателей, а также убедить, что она неспособна выплатить бывшему мужу, актёру Джонни Деппу, компенсацию в $10 млн за клевету.

«Это 100% игра. Она знает, что Джонни всё ещё переживает. Вероятно, она наняла кого-то, чтобы сделать эти снимки, чтобы её не заставили платить. Тем более, он говорил, что дело не в деньгах», — пишет Destanie Raker.

«Когда это папарацци заходили в магазин? Они обычно снимают через окна. Это выглядит, будто её команда сняла видео и передала его TMZ», — отмечает Donna.

«Это 100% обман. На прошлой неделе она летала на частном самолёте, а теперь делает покупки в TJ Maxx», — считает JD.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2022 года Эмбер Хёрд проиграла суд против Джонни Деппа по делу о клевете. Артистку обязали выплатить компенсацию в размере $10 млн, а также $5 млн судебных издержек. Представители актрисы позже заявили, что у Хёрд нет таких денег.