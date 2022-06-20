Нарьян-Мар, 20 июня, 2022, 19:03 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе наивысший балл на ЕГЭ получили два ученика. Об этом в соцсетях сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

geralt Сто процентов

«Карина Серпуховитина, девочка из Чижи, которая до 9 класса училась в Неси, а 10 и 11 классы заканчивала в Ненецкой школе имени Пырерки, получила высший балл ЕГЭ по истории. Карина будет поступать в САФУ имени Ломоносова для получения исторического образования. Первым стобалльником в этом году стал Гриша Паюсов, ученик четвёртой городской школы. Он безупречно справился с заданиями ЕГЭ по русскому языку. Гриша намерен учиться в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени Евдокимова», — сообщил глава региона.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области сто баллов на ЕГЭ набрали 11 школьников.