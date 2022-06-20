Мурманск, 20 июня, 2022, 18:56 — ИА Регнум. В Мурманской области поисковики обнаружили останки члена экипажа потерпевшего в 1943 году крушение военного самолета, сообщает инициативная группа проекта «Крылья Татарстана».

Пресс-служба ООД «Поисковое движение России» Место поисковых работ

При погибшем были обнаружены личные вещи, истлевший партийный билет и медаль «За боевые заслуги», которой в мае 1942 года был награжден Цезарь Петрович Бройтман.

Останки погибшего и личные вещи были переданы для дальнейшего захоронения в Мурманской области. Обломки самолёта будут использованы в проекте по восстановлению и реставрации в Казани самолета Пе-2.

Как сообщало ИА REGNUM, под Петербургом нашли останки убитых фашистами мирных жителей.