Киев, , 18:51 — REGNUM О том, что украинский президент Владимир Зеленский якобы побывал в городе Лисичанске (ЛНР), где попал под обстрел, написала 20 июня депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в запрещённой в РФ соцсети.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

Опубликовав фотографию, на которой Зеленский находится в окружении украинских боевиков, представитель Рады написала, что этот снимок сделан «не так давно» — Зеленский побывал в Лисичанске, куда он неофициально («тайно») отправился для поддержки ВСУ и чтобы лично увидеть, что происходит.

По словам депутата, Зеленский «попал потом под обстрел» — очевидно, уже после того, как был сделан этот снимок.

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Напомним, Лисичанск пока оккупирован ВСУ.

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