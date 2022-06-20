Вена, , 18:44 — REGNUM Австрийские граждане принимают участие в вооруженном конфликте на стороне Украины, сообщает 20 июня агентство АРА со ссылкой на МВД Австрии.

Флаг Нижней Австрии

По словам представителя ведомства, это небольшое «однозначное» количество людей.

«В настоящее время DSN располагает информацией о небольшом однозначном количестве людей, которые выехали в зону боевых действий и которые, вероятно, будут активно участвовать в военных действиях», — цитирует комментарий австрийского МВД агентство АРА.

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на иностранных наемников нацистской Украины не будут распространяться нормы конвенций по обращению с военнопленными и лучшее, на что они смогут надеяться — это длительный тюремный срок.

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