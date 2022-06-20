Вена, 20 июня 2022, 18:44 — REGNUM Австрийские граждане принимают участие в вооруженном конфликте на стороне Украины, сообщает 20 июня агентство АРА со ссылкой на МВД Австрии.
По словам представителя ведомства, это небольшое «однозначное» количество людей.
«В настоящее время DSN располагает информацией о небольшом однозначном количестве людей, которые выехали в зону боевых действий и которые, вероятно, будут активно участвовать в военных действиях», — цитирует комментарий австрийского МВД агентство АРА.
Напомним, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на иностранных наемников нацистской Украины не будут распространяться нормы конвенций по обращению с военнопленными и лучшее, на что они смогут надеяться — это длительный тюремный срок.
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