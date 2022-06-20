Москва, , 18:38 — REGNUM Запад начал кампанию по экономической блокаде самого уязвимого субъекта Российской Федерации — Калининградской области. Как заявил ИА REGNUM 20 июня президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров, сегодня сбывается на наших глазах то, что ещё вчера прогнозировали эксперты.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Очевидно, что решение об ограничении транзита между регионом и остальной частью России через Литву принималось отнюдь не в Вильнюсе. Вашингтон сделал новый шаг в противостоянии с Россией, воспользовавшись ситуацией. Требования российского МИДа снять ограничения сами по себе ни к чему не приведут. Нужны срочные комплексные меры для обеспечения безопасности Калининграда. Завтра уже может быть поздно. В любой момент Запад может перейти от методов экономического воздействия к политическому давлению. Под угрозой изоляции окажется миллион наших сограждан», — отметил эксперт.

По его словам, остаётся надеяться, что ситуация отрезвит головы нашим руководителям и политика экономических выгод в отношении Калининграда сменится политикой обеспечения национальной безопасности и стратегической стабильности российского форпоста в Европе.

Напомним, что 18 июня с 00 часов Литва запретила транзит по своей территории «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции».