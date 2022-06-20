Нью-Дели, 20 июня, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Во второй половине прошлого месяца сталелитейная компания Tata Steel (Индия) купила в России порядка 75 тысяч тонн угля, сообщает Reuters.

Вагоны с углем

Согласно данным представителей металлургического предприятия, договорённость об этой покупке была заключена до решения Tata Steel сократить торговлю с Россией.

Напомним, Tata Steel в апреле объявила о существенном сокращении объёма торговли с Россией: её производственные площадки в Индии, Британии и Нидерландах должны были отказаться от покупки российского сырья.