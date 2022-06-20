Санкт-Петербург, , 18:35 — REGNUM В Санкт-Петербурге мораторий на проверки для бизнеса введут не на временной, а на постоянной основе. Об этом 20 июня заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бизнесмены Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очень важная инициатива для Петербурга сделать мораторий на проверки бизнеса не временным, а постоянным. Предприниматели просили об этом городской оперативный антикризисный штаб», — сообщил Беглов.

Речь идет о проверках, не связанных с обеспечением безопасности.

Губернатор добавил, что на региональном уровне сократили административное давление на бизнес. Беглов отметил, что Смольный в последние годы продуктивно работал над улучшением условий ведения бизнеса в городе. Эти действия позволили Петербургу подняться в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который представили на ПМЭФ-2022.

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Напомним, что Северная столица заняла шестое место в рейтинге, улучшив своё положение на две позиции.

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