Киев, 20 июня 2022, 18:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах организовать первое турне главы украинского МИД Дмитрия Кулебы по странам Африки.
Об этом Зеленский сообщил 20 июня в видеообращении к странам-участницам Африканского союза.
Кроме Кулебы, он пообещал отправить туда же некоторых парламентариев из Рады.
«По моему поручению готовится первое в истории нашей страны региональное турне министра иностранных дел Украины по государствам Субсахарской Африки. Мы должны развивать и межпарламентский диалог, для этого я инициирую визиты в страны Африки представителей Рады», — сказал Зеленский.
«Приглашаю вас посетить нашу страну, чтобы восстановить наши связи на двустороннем уровне и предлагаю уже сейчас готовить при нашем общем желании большую политическую экономическую конференцию Украина-Африка», — заявил он.
Реакция стран Африки пока неизвестна.
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