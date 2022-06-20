Киев, , 18:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах организовать первое турне главы украинского МИД Дмитрия Кулебы по странам Африки.

В Африке Цитата из м/ф «Каникулы Бонифация». Реж. Фёдор Хитрук. 1965. СССР

Об этом Зеленский сообщил 20 июня в видеообращении к странам-участницам Африканского союза.

Кроме Кулебы, он пообещал отправить туда же некоторых парламентариев из Рады.

«По моему поручению готовится первое в истории нашей страны региональное турне министра иностранных дел Украины по государствам Субсахарской Африки. Мы должны развивать и межпарламентский диалог, для этого я инициирую визиты в страны Африки представителей Рады», — сказал Зеленский.

«Приглашаю вас посетить нашу страну, чтобы восстановить наши связи на двустороннем уровне и предлагаю уже сейчас готовить при нашем общем желании большую политическую экономическую конференцию Украина-Африка», — заявил он.

Реакция стран Африки пока неизвестна.

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