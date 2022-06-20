Красногорск, , 18:28 — REGNUM На данный момент на территории Подмосковья уже 546 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом 20 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Московской области продолжается экзаменационная кампания. Результаты уже известны по 7 дисциплинам. Высший балл уже набрали 546 человек», — сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По её словам, сдача экзаменов проходит в штатном режиме. Школьники могут узнать результаты экзаменов на официальном сайте Рособрнадзора, на сайте РЦОИ Московской области, а также в своей образовательной организации.

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