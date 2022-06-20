Красногорск, 20 июня, 2022, 18:28 — ИА Регнум. На данный момент на территории Подмосковья уже 546 школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом 20 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«В Московской области продолжается экзаменационная кампания. Результаты уже известны по 7 дисциплинам. Высший балл уже набрали 546 человек», — сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

По её словам, сдача экзаменов проходит в штатном режиме. Школьники могут узнать результаты экзаменов на официальном сайте Рособрнадзора, на сайте РЦОИ Московской области, а также в своей образовательной организации.