Москва, 20 июня, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Банк России видит риски в таргетировании курса национальной валюты, в том числе из-за переноса инфляции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно, в случае их реализации, приведут к снижению эффективности и потери суверенитета проводимой экономической политики», — сказал Заботкин.

Установление фиксированного обменного курса означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязывается курс рубля, подчеркнул представитель регулятора. Кроме того, таргетирование несет и инфляционные риски.

«Если мы будем проводить нашу денежно-кредитную политику, привязывать ее параметры к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8−10 процентов, то и у нас инфляция будет такой же. Этот вариант нам неприемлем», — заявил Заботкин.

Власти России работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням 70—80 рублей за доллар, заявил ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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