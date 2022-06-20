Красногорск, , 18:20 — REGNUM На территории Подмосковья стартовала приемная кампания в вузы и колледжи. Об этом 20 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

«Сегодня началась приемная кампания в подмосковные вузы и колледжи. Абитуриенты уже могут подавать документы для поступления», — сказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

На территории Подмосковья есть возможность поступить в пять вузов и 40 колледжей. В 2022 году в областных вузах выделено свыше 4 тыс. бюджетных мест, а в колледжах — 18,5 тыс.

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