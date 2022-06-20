Сургут, Югра, , 18:19 — REGNUM В Югре житель Сургута поверил мошеннику и лишился миллиона рублей. Об этом сообщает окружное УМВД.

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По данным следствия, гражданину 1995 года рождения написал неизвестный и предложил приобрести оптом партию мобильных телефонов одной из известных западных марок. Для этого требовалось внести предоплату в размере миллион рублей. Мужчина оплатил товар, но не получил обещанного.

Когда югорчанин понял, что стал жертвой обмана, то обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.