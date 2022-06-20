Луганск, 20 июня, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Наступающие части российских войск и Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) взяли в оперативное окружение украинскую группировку, обороняющуюся в Горском и Золотом, заявил 20 июня подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Погожев ИА REGNUM Котёл

По его словам, сейчас также развивается наступление в сторону Лисичанска.

«В районе Камышевахи, мы уже прошли через этот населенный пункт, и на попаснянском направлении развиваем успех, в направлении населенного пункта Лисичанск. То есть сейчас, по большому счету, те группировки войск (Украины, — Прим. ред.), что находятся в Горском и Золотом, они уже в оперативном окружении», — сказал Марочко.

Напомним, термином «оперативное окружение» обозначается такое положение окруженных, когда они отрезаны от своих соседей и лишены сообщения с тылом, но еще сохраняют свободу маневра внутри окружаемого пространства.