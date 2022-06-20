Лондон, , 18:17 — REGNUM О введённом запрете на посещение британского парламента для посла РФ в королевстве Андрея Келина пишет 20 июня The Guardian.

Андрей Келин Mid.ru

Отмечается, такая информация содержится в официальном заявлении руководства обеих палат парламента Британии — спикера палаты лордов Джона Макфолла и спикера палаты общин Линдси Хойла.

В ноте сказано, что «послу не будет позволено появляться в здании парламента» до соответствующего уведомления. Запрет вводится в отношении Келина как представителя российского руководства.

Отмечается также, что эти меры Лондон принял в отношении Москвы в связи со спецоперацией ВС РФ на Украине. До сих пор запрет уже действовал, но неофициально, добавляет газета.

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