Санкт-Петербург, 20 июня 2022, 18:53 — REGNUM Известная певица Ольга Кормухина поделилась мнением о ценах на выступления артистов в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил портал CT News 20 июня.
«Обалдеть, ребята гуляют! А я тут не знаю, как сбор объявить на бусик вместо разбитого для моих донецких волонтеров, которые еду и медикаменты развозят. Часто под обстрелом. Цена вопроса — шесть билетов на Лепса. Но нет, ребят, даже заради таких гонораров, даже ради помощи нуждающимся, про рюмку водки? Нет! Лучше сразу расстреляйте!», — заявила исполнительница.
Ранее Григорий Лепс шокировал поклонников ценами билетов на юбилейный концерт в Москве. Так, стоимость некоторых билетов на шоу составляет от 450 до 750 тыс. рублей.
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