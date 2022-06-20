Санкт-Петербург, , 18:53 — REGNUM Известная певица Ольга Кормухина поделилась мнением о ценах на выступления артистов в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил портал CT News 20 июня.

Григорий Лепс Okras

«‎Обалдеть, ребята гуляют! А я тут не знаю, как сбор объявить на бусик вместо разбитого для моих донецких волонтеров, которые еду и медикаменты развозят. Часто под обстрелом. Цена вопроса — шесть билетов на Лепса. Но нет, ребят, даже заради таких гонораров, даже ради помощи нуждающимся, про рюмку водки? Нет! Лучше сразу расстреляйте!»‎, — заявила исполнительница.

Ранее Григорий Лепс шокировал поклонников ценами билетов на юбилейный концерт в Москве. Так, стоимость некоторых билетов на шоу составляет от 450 до 750 тыс. рублей.

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