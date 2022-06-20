Берлин, 20 апреля, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Украинская армия могла бы использовать ракеты Taurus без участия немецких инструкторов, заявил глава оборонной компании Airbus Defence and Space Михаэль Шельхорн немецкому журналу Der Spiegel.

(сс) ILA-boy

«Если бы было желание поставить, то нашли бы технологические решения для применения Taurus на Украине», — заявил Шельхорн.

По его словам, конфликт на Украине ознаменовал переломный момент и оборона в ФРГ должна стать главным приоритетом властей. При этом он признался, что понимает политические причины отказа от поставки этих ракет.

Как сообщало ИА Регнум, больше половины жителей Германии высказались против поставок крылатых ракет Taurus ВСУ. Так, 66% опрошенных сочли ошибкой снабжение Украины этими ракетами.

В Германии опасаются, что поставки Taurus потребуют размещения военных бундесвера на территории Украины, что может привести к войне между Берлином и Москвой.

По мнению военного эксперта Максима Тумбарцева, поставки ракет Taurus действительно могли бы увеличить возможности ВСУ, однако, как и в случае с британскими Storm Shadow, не окажут решающего влияния на ход боевых действий. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также заявил, что немецкие крылатые ракеты не смогут переломить ход боевых действий на Украине.

В марте стало известно, что немецкая компания MBDA, которая является разработчиком и производителем ракетных систем, приняла решение приостановить выпуск крылатых ракет Taurus. СМИ со ссылкой на главу дочерней компании MBDA Томаса Готтшильда сообщало, что для производства крылатых ракет необходим госзаказ, которого давно не поступало.

Ракета Taurus — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса «воздух — поверхность» большой дальности, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей. Первый испытательный полёт ракета совершила в 1999 году.