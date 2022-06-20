Рига, , 18:13 — REGNUM Рижская дума присвоила гриф секретности всему, что связано с демонтажом памятника советским воинам в столичном парке Победы. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Композиция «Мать-Родина». Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков

Представители Рижской думы сообщили местным СМИ о первом заседании рабочей группы, на котором обсуждались как методы демонтажа памятника Освободителям Риги, так и сроки. Однако публике никакой подробной информации предоставлено не было.

«Так как это вопрос национальной безопасности, самоуправление не предоставляет более подробной информации о процессе демонтажа», — заявили в самоуправлении.

Рижское самоуправление уже приступило к работе по подготовке демонтажа и консультациям с ответственными учреждениями и вовлеченными предприятиями, отметил исполнительный директор города Риги Янис Ланге.

Ранее парламент Латвии утвердил законопроект о запрете на экспонирование в стране объектов, прославляющих советский и нацистский режимы. Им предусмотрен демонтаж советского памятника в парке Победы к 15 ноября 2022 года.