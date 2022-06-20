Рига, , 18:11 — REGNUM Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в преддверии парламентских выборов захотел показать, что он тоже может править жесткой рукой и заметно ужесточил свою публичную риторику.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Об этом латвийский журналист Абик Элкин написал в своем комментарии для портала bb. lv. Журналист проанализировал сказанное премьером 18 июня нынешнего года на совместном заседании Рижской думы и правления возглавляемой им партии «Нового Единства».

Кариньш по сути повторил фразы, которые более свойственны националистам и консерваторам. Примечательно, пишет Элкин, что слова «военное время» и «война» Кариньш произносил буквально через каждое предложение, в том числе и говоря о нынешней рекордно высокой инфляции.

«Эта война означает, что жизнь станет дороже. Мы все это видим — в ценах на продукты, на горючее, на отопление. Это влияние событий на Украине, и Россия эти последствия пытается повернуть в свою пользу», — заявил премьер.

Премьер несколько раз повторил, насколько важно перевести образование в стране только на латышский язык, заявив, что это и есть путь к созданию политической нации. А еще он пригрозил подойти со всей строгостью закона к тем, кто распространяет и поддерживает «российскую пропаганду», отметил Элкин.

«Мы должны прекратить слепую терпимость к тем, кто проповедует и поддерживает пропаганду российских властей, которая прямо направлена против латвийского государства — в военное время это недопустимо», — был категоричен латвийский премьер.

Как отметил обозреватель латвийского СМИ, за три с небольшим месяца до парламентских выборов едва ли стоит ждать от ведущих политиков страны умеренных заявлений. Тем более, добавил он, что именно военно-публичная истерика на фоне событий на Украине помогла премьерской партии «Новое Единство» уже с марта заметно повысить свои рейтинги.