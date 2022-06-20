Улан-Батор, 20 июня, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Монгольские импортеры российской нефти подняли розничные цены на бензин АИ-95 и дизельное топливо на 300 тугриков за литр. Таким образом бензин АИ-95 продается за 3 910 тугриков, а дизельное топливо, которое стоило 3 440 тугриков, подорожало до 3 740 тугриков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Импортеры объяснили причину подорожания тем, что Монголия не является производителем топлива, при этом само топливо подорожало во всем мире.

Монголия в среднем за месяц потребляет 4 тысячи тонн бензина АИ-95, а также 40 000 тонн АИ-92. По данным министерства горнорудной и тяжелой промышленности, цена на бензин АИ-92 осталась прежней, поскольку правительством отменило таможенный акциз.