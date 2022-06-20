Лос-Анджелес, США, , 18:03 — REGNUM Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян поздравила своего бывшего мужа, рэпера Канье Уэста (Йе), с Днём отца. Об этом 20 июня пишет BuzzFeed.

Канье Уэст и Ким Кардашьян Цитата из видеоинтервью для Voque

«Спасибо, что ты являешься лучшим папой для наших малышей, и за то, что любишь их так, как ты это делаешь», — похвалила Уэста модель. Как отмечает издание, Кардашьян также отдала дань уважения своему покойному отцу Роберту Кардашьяну и поблагодарила за своё воспитание Кейтлин Дженнер (в прошлом олимпийский чемпион Брюс Дженнер).

ИА REGNUM напоминает, что Ким Кардашьян и Канье Уэст развелись в марте 2022 года. Пара прожила в браке семь лет — они воспитывают четверых детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ким Кардашьян вновь высказалась о неудачном браке с Канье Уэстом