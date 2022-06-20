Таллин, , 18:01 — REGNUM

Картофель

Первая эстонская молодая картошка появилась на рынках страны и цена за килограмм стала неприятным сюрпризом для покупателей, сообщил эстонский портал DELFI.

По сравнению с ценами годовой давности она подорожала на 36% до 5,93 евро за килограмм.

Издание отмечает, что и эстонские огурцы отличаются высокой ценой — в зависимости от производителя стоимость колеблется от 4 до 6 евро за килограмм. Но здесь, отмечают журналисты, выручают Польша, Латвия и Литва — выращенные там короткие огурцы можно купить наполовину дешевле. Самая распространенная цена - 2,50-2,90.

Что бросается в глаза при посещении эстонских рынков нынешнего лета — так это отсутствие украинских овощей. Если еще осенью 2021 года украинских овощей на рынках было полно, то теперь их не найти.

Даже свежие початки кукурузы — из Польши, хотя Украина входит в десятку крупнейших производителей маиса, подчеркнули журналисты.