20 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили удары по российским буровым платформам в Чёрном море, которые нанесли украинские нацисты.

Елизавета Коробова, , 18:40 — REGNUM Заявление главы Крыма Сергея Аксёнова о том, что украинские войска нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», в результате которого пострадали простые работники, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 20 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не понимаю я наших тактиков и стратегов. Зачем мы жалеем бандеровских выродков? Ударьте по Киеву, по канализационному хозяйству, по водопроводному хозяйству, чтобы нацисты в дерьме утонули!» — призывает Роман С.

Многие пользователи пришли к выводу, что действия Киева переходят все разумные пределы и превращаются в натуральные террористические акты, специально направленные не на военные объекты России.

«Мне кажется, что ВСУ уже перегибают палку. Скорее всего, скоро мы перейдём к более жестким действиям», — предполагает Алина Л.

«Нацисты прекрасно понимали, что могли убить простых, ни в чём не виновных рабочих и спровоцировать самую настоящую экологическую катастрофу», — указывает Екатерина Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что, помимо убийства простых работников платформы, Украина решила возложить на свои плечи ответственность за экологическую катастрофу в акватории Чёрного моря.

Буровая платформа «Черноморнефтегаза». Черное море. Россия

«Украина себе не изменяет, устроила очередной террористический акт. Что-то по Киеву давненько ничего крупнокалиберного не прилетало. Похоже, укронацисты очень этого хотят. И ведь получат так, что никому мало не покажется», — убеждён Артём Л.

Часть людей полагает, что киевский режим совсем потерял страх, что означает, что пора российским ракетам посетить центры принятия решений.

«Кто-то, видимо, слишком поверил в себя после приезда Макрона и Шольца. Интересно, а мировая общественность обратит на это внимание или снова сделает вид, что ничего не было?» — задаётся вопросом Людмила Т.

«Настало время нанести удары по центрам принятия решений, как и обещало наше Министерство обороны во главе с президентом. Долго откладывали, надеялись, что на той стороне образумятся, но мы видим, что в итоге получается. Пора, настал тот момент», — поделился своим мнением Павел П.

Ряд пользователей указывает на то, что российские военные должны уже понять, что удары по центрам принятия решений киевского режима осуществлять необходимо, иначе страдать будут ни в чём не виновные граждане, которые просто оказались в пределах досягаемости снарядов украинских террористов.

«По Киеву пора уже удары наносить — по месту принятия решений, как обещали. По факту Киев как столица новой Украины нам не нужен, есть более достойные кандидаты на это звание», — считает Михаил Б.

Нашлись и те, кто отмечают, что удары по Киеву наносить необходимо, даже несмотря на то, что нацисты прикрываются мирным населением.

«Опять будем и рассказывать про «прикрываются мирным населением», «удары только по военным объектам»? Сколько можно уже? В это благородство только мы играем, так на кой-то фиг? На той стороне плевать всем — мирный или военнослужащий, гражданский объект или военный. Давайте ещё год проваландаемся с этим цирком, параллельно получая обстрелы своей территории!» — возмущается Олег В.

Напомним, 20 июня в Telegram-канале главы Крыма Сергея Аксёнова было опубликовано видеообращение политика, в котором он заявил о том, что украинские войска нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза», в результате которого есть пострадавшие. В данный момент организована спасательная операция по поиску и спасению некоторых рабочих платформы.