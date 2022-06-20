Манчестер, Великобритания, 20 июня, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Сити» определилось с компенсацией, за которую готово отпустить 27-летнего флангового нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга в лондонский «Челси». Об этом 20 июня сообщило издание The Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рахим Стерлинг

По информации источника, трансфер Рахима Стерлинга может обойтись «Челси» в 60 миллионов евро. При этом трансферная стоимость нападающего сборной Англии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 14 июля 2015 года после перехода из «Ливерпуля» за 63,7 миллиона евро. Текущее соглашение нападающего с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Рахим Стерлинг принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету англичанина 5 (3+2) очков по системе гол+пас в двенадцати встречах.