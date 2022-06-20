Токио, , 17:54 — REGNUM Силы самообороны Японии впервые проведут манёвры по сценарию внешнего нападения на остров Окинава, сообщает 20 июня телеканал NHK.

Окинава Dr. Blofeld

По утверждению телеканала, одним из элементов учений будет теоретическая отработка эвакуации населения префектуры Окинава.

Отмечено, что если ранее на учениях отрабатывалась террористическая угроза, то в конце 2022 года планируются учения, подразумевающие вооруженное нападение другой страны.

Власти префектуры при этом заявляют, что ситуация вокруг Окинавы становится все более напряженной из-за относительной близости острова к Китаю.

В подготовке плана учений будут участвовать офицеры Сил самообороны Японии, полиции и чиновники госструктур

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