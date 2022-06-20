Белгород, , 18:00 — REGNUM Цена на абонементы для парковки на улицах Белгорода слишком высокая, её «нужно уменьшать в разы», заявил 20 июня мэр города Антон Иванов.

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По словам главы Белгорода, методика расчётов стоимости услуг в Белгородском парковочном пространстве утверждалась ещё в 2014 году. Жители города просят пересмотреть эту модель.

«Я проанализировал опыт других городов по всем основным параметрам — стоимость абонемента для резидента, стоимость одного часа парковки в разных зонах и другие. Вывод — в Белгороде цена на абонементы слишком высокая, её нужно уменьшать в разы. Потребуются и другие изменения, которые я предложу депутатам на ближайшей сессии горсовета. Надеюсь на их поддержку», — написал мэр в телеграм-канале.

В связи с этим, сроки ввода дополнительных платных парковочных зон власти города переносят предварительно на 1 августа 2022 года. Все изменения рассчитывают завершить до 1 октября.