Белгород, 20 июня 2022, 18:00 — REGNUM Цена на абонементы для парковки на улицах Белгорода слишком высокая, её «нужно уменьшать в разы», заявил 20 июня мэр города Антон Иванов.
По словам главы Белгорода, методика расчётов стоимости услуг в Белгородском парковочном пространстве утверждалась ещё в 2014 году. Жители города просят пересмотреть эту модель.
В связи с этим, сроки ввода дополнительных платных парковочных зон власти города переносят предварительно на 1 августа 2022 года. Все изменения рассчитывают завершить до 1 октября.