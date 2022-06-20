Минск, , 17:56 — REGNUM Один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко провёл встречу с докладчиком Европарламента по Белоруссии Петрасом Аустрявичюсом, в ходе которой обсуждались новые санкции Запада в отношении Белоруссии. Видеоролик об этой встрече был размещён на YouTube-канале Латушко 20 июня.

Павел Латушко Belarus-nau.org

«Мы будем делать все возможное, чтобы европейский выбор Белоруссии стал частью реальности в политической жизни Европы», — отметил Аустрявичюс.

Также на YouTube-канале сообщается, что 21 июня в Брюсселе состоится «конференция имени Калиновского», которая должна стать «важным посылом представителей демсил Белоруссии к европейским структурам о том, что нельзя забывать о репрессиях в Белоруссии».

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Латушко добивается от Запада признания Белоруссии «оккупированной страной» на основании того, что белорусская территория использовалась Россией в ходе спецоперации на Украине и в Донбассе.