Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Сооснователь Google Сергей Брин и его супруга Николь Шанахан разводятся. Об этом 20 июня пишет «Газета.ru».

Сергей Брин Steve Jurvetson

Согласно поданным в суд документам, причиной расставания пары стали «непримиримые разногласия». Брин и Шанахан прожили в браке три года.

ИА REGNUM напоминает, что в период с 2007 по 2015 годы Сергей Брин был женат на предпринимательнице Энн Воджицки. У них есть двое общих детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве