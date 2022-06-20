Мюнхен, Германия, , 17:50 — REGNUM В ближайшую среду, 22 июня, мюнхенская «Бавария» официально объявит о трансфере и представит на «Альянц-Арене» 30-летнего нападающего сборной Сенегала Садио Мане. Об этом сообщило немецкое издание Kicker.

Садио Мане Екатерина Лаут

Ранее сообщалось, что «Бавария» договорилась с «Ливерпулем» о трансфере Садио Мане за 40,7 миллиона евро. При этом трансферная стоимость сенегальца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Садио Мане принял участие в 34-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету нападающего 6 (5+1) очков по системе гол+пас в тринадцати встречах.