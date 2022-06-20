Самара, , 17:46 — REGNUM 20 июня издание «РБ Спорт» сообщило, что самарские «Крылья Советов» выкупили у московского «Спартака» 22-летнего российского нападающего Максима Глушенкова. По информации источника, футболист уже заключил с самарским клубом контракт на три года.

Максим Глушенков Эдгар Брещанов

На данный момент трансферная стоимость Максима Глушенкова, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро. Ранее Глушенков также на правах аренды выступал за «Химки». «Спартак» выкупил нападающего у «Чертаново» 1 января 2019 года за 300 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Максим Глушенков принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился семью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.