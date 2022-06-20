Югорск, Югра, 20 июня, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Югре житель Югорска оштрафован за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.

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Под подозрение попал 43-летний неработающий гражданин. Ранее он не был судим. Его оштрафовали на 30 тыс. рублей.

Пока у него есть шансы обжаловать решение суда. Как сообщало ИА REGNUM, с марта за аналогичное правонарушение на Урале наказали уже нескольких человек.