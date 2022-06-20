Обнинск, Калужская область, 20 июня, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В 2022 году 45 выпускников обнинских школ получат медали «За особые успехи в учении». Об этом 20 июня заявила на еженедельной городской планёрке заместитель главы администрации Обнинска в сфере образования Татьяна Волнистова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экзамен

Говоря о первых результатах сдачи Единого государственного экзамена Татьяна Волнистова напомнила, о том, что в городе русский язык сдавали 709 человек, средний балл — 73, что на уровне 2021 года и выше среднего балла по России в 2022 году, который составляет 68,3. От 70 баллов у 524 выпускников, от 90 баллов у 75 человек. 100 баллов набрала выпускница школы №12. Профильную математику сдавали 405 человек. 100 баллов набрали два ученика лицея ФТШ. От 90 баллов у восьми выпускников, от 70 — у 185. Среднее значение по городу — на уровне 2021 года и выше, чем по России, которое составляет 56,9. Базовую математику сдавали 299 человек. На «хорошо» и «отлично» написали работы 278 выпускников. По химии экзамен сдавали 110 человек, три ученика лицея «Держава» заработали по 100 баллов. Средний балл по городу 68,5, по Российской Федерации — 54,3.

«По географии, литературе, физике, истории показатель качества и среднее значение — на уровне 2021 года. Ожидаются результаты по оставшимся дисциплинам», — отметила Татьяна Волнистова.