* запрещённая в России организация

Симферополь, , 17:59 — REGNUM Слухи о том, что взятая в плен участница «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укронацистка Юлия Паевская (Тайра) обменяна на Адама Гриценко — сына заместителя представителя главы Чечни в Крыму и Севастополе Мурада Саидова, опровергнуты.

Соответствующее видеообращение размещено 20 июня в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. На видео Саидов сказал:

«Сегодня мы все видим: на просторах интернета ходит информация о том, что моего сына поменяли на некую Тайру, являющуюся сотрудницей националистической организации — батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Я официально хочу заявить, что такого обмена не было и быть не могло».

По словам Саидова, Гриценко родился и вырос на Украине, является гражданином Украины. Сейчас он находится на Украине в плену, его не освобождали.

Также в телеграм-канале Кадырова сказано, что «недобросовестным журналистам, которые пиарятся на этой теме», рекомендовано «проявить хоть немного профессиональной этики и подкреплять тиражируемую информацию конкретными фактами».