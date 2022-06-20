Ош, Киргизия, , 17:41 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии возбудила против чиновников Министерства сельского хозяйства и руководства компании «ГБС» уголовные дела о нанесённом государству многомиллионном ущербе.

Орошение

Надзорное ведомства проверило законность использования денег, выделенных на проект «Орошение земель» в пяти сельских округах на юге республики и выявило многочисленные нарушения.

По имеющейся информации, фирма «ГБС» в конце 2018 года выиграла два тендера на реабилитацию оросительных каналов в Ошской области, получила за свои услуги всю предусмотренную проектом сумму, но не выполнила даже половины работ. В результате государству был нанесён ущерб на сумму свыше 71,1 млн сомов (51,5 млн рублей).